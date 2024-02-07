Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir Hatay maçının kaderini değiştirdi. Volkan Aliakar yazdı

İki Süper Lig' ekibi Başakşehir ile Hatayspor'un kupa randevusu duygusal görüntülerle başladı.

6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketinden üzerinden 1 yıl geçti, ama hala acılar çok taze.

Başakşehirli futbolcular üzerinde depremden etkilenen 11 ilin haritasının bulunduğu ve 'Unutmayacağız' yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Atakaş Hataysporlu oyuncuların ısınmaya çıktıkları tişörtlerin üzerinde de "Hatay'ı Yaşat" ifadesi yer aldı. Hatayspor aynı zamanda bu karşılaşma için özel hazırlatılan formalarla sahadaydı. Depremde hayatlarını kaybedenlerin fotoğrafları özel formaya yansıtılmıştı.

Taraftarlar da maçın başlamasıyla birlikte depremden etkilenen şehirlerin isimleri tek tek sayıldı ve hep bir ağızdan "Burada" denildi.

İlk dakikalardan itibaren oyuna ağırlığını koydu ev sahibi Başakşehir. Sol kanatta görev yapan Emirhan İlkhan, Beşiktaş'taki ilk parladığı dönemden sinyaller verdi. Onun önderliğinde gelişen ataklardan bol bol tehlike yarattı Başakşehir. 23. dakikada sağ kanattan ortalanan topu Emirhan kafayla indirdi, Keny de filelere gönderdi. İyi oyununun karşılığını golle aldı ev sahibi ekip. Farkın daha da açılmaması Hatayspor'un şansıydı.

İkinci yarıda roller tamamen değişti. Bunun nedeni teknik direktör Volkan Demirel'in yaptığı değişikliklerdi.

Mendes ve Boudjemaa'nın yerine Strandberg ve Görkem Sağlam hamleleri yapan Volkan hoca, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

58'de Hodzic'ten aldığı topla ilerleyen Massanga ceza sahasının dışından şutunu attı, kaleci uzanmasına rağmen müdahale edemedi.

Skor dengelendikten sonra da Hatayspor etkiliydi, ancak gol bulamadılar.

77'de Başakşehir Tenik Direktörü Çağdaş Atan'ın müdahaleleri geldi. Atan; Deniz Türüç, Berkay Özcan ve Leo Duarte gibi normalde ilk 11'de oynattığı oyuncuları sahaya sürdü.

Başakşehir de böylece oyunda dengeyi kurdu.

Kalan bölümde gelişen ataklarda skor değişmeyince 90 dakika 1-1 sona erdi, uzatma bölümüne geçildi.

102. dakikada Figueiredo'nun penaltı noktası üzerinden sert kafasını mükemmel çıkardı kaleci Bekaj. 114. dakikada bu kez Hatayspor gole çok yaklaştı. Strandberg altıpastan topu üst direğe nişanladı.

120+1'de penaltı kararı geldi. Ba'nın ceza sahası içinde elle oynadığını tespit eden Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını iptal etti. 120 dakikada da 1-1'lik skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

Bu bölümde Başakşehir'in 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dilmen devleşti. 3 penaltı kurtardı, Başakşehir'i çeyrek finale taşıdı.