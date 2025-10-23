Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Osimhen ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Nihat Kahveci'den Victor Osimhen için transfer iddiası!

İşte Kahveci'nin açıklamaları;

"BARCELONA GÖZÜ KAPALI ALIR"

"Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi'nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Son vuruşu Icardi gibi olsa... Diğer her şey zaten var. Gol atıyor, demek istediğim iyi anlaşılsın. Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır. Isak nedir abi! İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad'da oynadı. Adam golcü de bahsettiğimiz paralar... Osimhen 75, Isak 140! Yok abi ya! Osimhen'i mi alırsın Isak'ı mı alırsın?"

