Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, son derece sürpriz sayılabilecek bir karar aldı.

DOMENICO TEDESCO DURAN VE EDERSON'U KADROYA ALABİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek. Bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

Sarı-lacivertlilerde Duran ve Ederson takım ile antrenmanlara başlamış ancak son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kadroya dahil edilmemişlerdi.