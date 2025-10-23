Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, son derece sürpriz sayılabilecek bir karar aldı.

DOMENICO TEDESCO DURAN VE EDERSON'U KADROYA ALABİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek. Bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

Süper Lig devinin yeni golcüsü Memphis Depay! Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devinin yeni golcüsü Memphis Depay! Havalimanı dolup taşacakSpor

Stuttgart maçına saatler kala Fenerbahçe'de şaşırtan gelişme! - Resim : 2

Burak Yılmaz'ın tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi: Olmaz denilen olduBurak Yılmaz'ın tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi: Olmaz denilen olduSpor

Sarı-lacivertlilerde Duran ve Ederson takım ile antrenmanlara başlamış ancak son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kadroya dahil edilmemişlerdi.

Skandal gelişmeyi İngiliz basını duyurdu! UEFA Galatasaray'a ceza verebilirSkandal gelişmeyi İngiliz basını duyurdu! UEFA Galatasaray'a ceza verebilirSpor
Domenico Tedesco'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Stuttgart maçının muhtemel ilk 11'leri...Domenico Tedesco'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Stuttgart maçının muhtemel ilk 11'leri...Spor