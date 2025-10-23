Hollandalı Memphis Depay, kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay, takımdan ayrılma kararı aldı. Corinthians'ın, oyuncunun yüksek maliyetini karşılamada zorlanması Süper Lig devine gün doğurdu.

DEVRE ARASINDA AYRILIYOR

Memphis Depay, ocak ayında Corinthians'a veda edecek. Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Brezilya ekibine transfer olan yıldız futbolcunun bir süredir kendine kulüp aradığı haberleri dış basına yansımıştı.

Bu doğrultuda harekete geçen Süper Lig devi transferi resmen bitiriyor.

Burak Yılmaz'ın tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi: Olmaz denilen olduBurak Yılmaz'ın tahtı resmen yıkıldı! Bir devir sona erdi: Olmaz denilen olduSpor

Süper Lig devinin yeni golcüsü Memphis Depay! Havalimanı dolup taşacak - Resim : 2

Skandal gelişmeyi İngiliz basını duyurdu! UEFA Galatasaray'a ceza verebilirSkandal gelişmeyi İngiliz basını duyurdu! UEFA Galatasaray'a ceza verebilirSpor

MEMPHIS DEPAY FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Memphis Depay transferini bitiriyor. Depay'ın, Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi. Haberin ayrıntılarında, taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve 1.78 boyundaki santrforun ocak ayında kesin olarak Fenerbahçe forması giyeceği aktarıldı.

Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi! Victor Osimhen'i göklere çıkardılarSpor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi! Victor Osimhen'i göklere çıkardılarSpor
Domenico Tedesco'dan oyuncularına söyledikleri ortaya çıktı!Domenico Tedesco'dan oyuncularına söyledikleri ortaya çıktı!Spor
Domenico Tedesco'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Stuttgart maçının muhtemel ilk 11'leri...Domenico Tedesco'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Stuttgart maçının muhtemel ilk 11'leri...Spor