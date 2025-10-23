Hollandalı Memphis Depay, kariyerine Türkiye'de devam etmeye hazırlanıyor. Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay, takımdan ayrılma kararı aldı. Corinthians'ın, oyuncunun yüksek maliyetini karşılamada zorlanması Süper Lig devine gün doğurdu.

DEVRE ARASINDA AYRILIYOR

Memphis Depay, ocak ayında Corinthians'a veda edecek. Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Brezilya ekibine transfer olan yıldız futbolcunun bir süredir kendine kulüp aradığı haberleri dış basına yansımıştı.

Bu doğrultuda harekete geçen Süper Lig devi transferi resmen bitiriyor.

MEMPHIS DEPAY FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLUYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Memphis Depay transferini bitiriyor. Depay'ın, Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ve ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi. Haberin ayrıntılarında, taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve 1.78 boyundaki santrforun ocak ayında kesin olarak Fenerbahçe forması giyeceği aktarıldı.