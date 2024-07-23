Nihat Özdemir şaştı kaldı

2023 yılının Haziran ayından beri devam eden Nou Camp’ın yenilenmesi inşaatında işler istenildiği gibi gitmiyor.

KABA İNŞAAT BİTMEDİ

İlk etapta 2024’ün Kasım ayında yeniden açılması beklenen statta kaba inşaat hala devam ediyor.

Stadın Noel’e yetiştirilme planı da artık uzak bir ihtimal olarak görülürken stadın inşaatından sorumlu olan Limak Holding’e bir şok da belediyeden geldi.

BELEDİYEDEN İZİN ALMIŞTI

İnşaatı hızlandırmak için çabalayan Nihat Özdemir ve Limak Holding gece saatlerinde ve Cumartesi günlerinde de çalışmak için belediyeden izin almıştı.

CUMARTESİ GÜNLERİ ÇALIŞAMAYACAKLAR

Ancak stat çevresinde yaşayan vatandaşların verilen izinden daha geç saatlere kadar çalışmaların devam ettiğini şikayet etmesi üzerine belediyeden flaş bir karar geldi.

İspanyol basınının haberine göre, belediye Limak Holding’in Cumartesi günü çalışma yapma iznini iptal ederek hafta içi sadece 08-22.00 saatleri arasında inşaata devam etmesine karar verdi.