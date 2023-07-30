Nijer'de askeri darbe sonrası Maliye Bakanı ölümle tehdit edildi: Çalınan paraları, ülke ekonomisinin halini izah et

Nijer'de 26 Temmuz'da Tchiani liderliğindeki askeri birlik, darbe gerçekleştirerek yönetimi devralmıştı.

General Tchiani, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrasında geçiş yönetiminin başına geçtiğini devlet televizyonuna yaptığı açıklamada duyurmuştu.

General Tchiani, bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak biliniyor ve yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Darbeden sonra yönetime el koyan askerler Maliye Bakanı'nı ölümle tehdit etti. Ülkedeki yolsuzluklardan sorumlu tuttukları Maliye Bakanı'nı canıyla tehdit eden askerler "48 saat içinde ülkenin çalınan parasını izah edemezsen kurşuna dizileceksin" diyerek süre verdi.

Ölümle tehdit edilen Maliye Bakanı kameralar karşısında gözyaşlarını tutamadı. O anlar anbean kameraya yansırken görüntüler tüm dünyada gündem oldu.