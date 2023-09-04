Sömürgeci Fransa’dan Afrika ülkelerine gözdağı: Fransa sayesinde varlar, teslim etmeyeceğiz

Uzun yıllar Fransa sömürgesi altında bulunan Burkina Faso, Mali ve Nijer, bu duruma son vermek için hamleler yapmaya başladı.

Özellikle Nijer, sesini yüksek çıkaran ülke oldu. 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan darbe sonrası halk, Fransa'nın tamamen çekilmesini istedi.

“DARBEYİ TANIMIYORUZ”

Nijer'de yönetimi ele alan cunta, Fransa'ya askeri varlıklarını ülkeden çekmelerine yönelik de zaman tanıdı.

Yaklaşık 1500'e yakın askeriyle bölgede bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Darbeyi tanımıyoruz" dedi.

Macron ayrıca görevine son verilen Cumhurbaşkanı Bazum ile konuştuğunu da söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Bazum'la her gün konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN "TESLİM ETMEYECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Nijer, Macron'un işlerine müdahale ettiğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı açıklamada, "Burkina Faso, Mali ve Nijer ancak Fransa sayesinde varlar ve onları teslim etmeyeceğiz." dedi.

Bu açıklama Fransa'nın Afrika'dan elini çekmeyeceğini gösteriyor. Ayrıca Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.