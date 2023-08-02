Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti

Yerel medya kaynaklarına göre, Nijerya, Nijer'deki askeri yönetimi hedef alan yeni önlemler uygulamaya başladı.
Bu kapsamda, Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e olan elektrik tedariğini sonlandırdı. Nijer, elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini Nijerya'dan karşılıyordu.
Nijerya'nın da üyesi olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
NİJER'DE ASKER YÖNETİME EL KOYDU
Nijer'de, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuş ve aynı gün askeri darbenin gerçekleştiği açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) adı verilen cuntanın liderliğini üstlenmişti. Fransa başta olmak üzere Batı darbeye tepki gösterirken, darbe destekçilerinin eylemler sırasında Rusya bayrağı taşıması dikkat çekmişti.