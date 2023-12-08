Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun 1 haftada gerçekleştirdiği operasyonların sonucunda 80 teröristin öldürüldüğü açıklandı

KAYNAK: AA
Nijerya'da bir haftada 80 terörist öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülke genelinde diğer suçların yanı sıra terörizm ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 56 terörist ve 24 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin aldığı 44 kişinin kurtarıldığını bildiren Buba, silahlı çete üyeleri ve teröristlere ait 112 silah, 26 motosiklet ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, operasyonlarda 121 teröristin orduya teslim olduğunu, 140 silahlı çete üyesinin gözaltına alındığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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