Nijerya'da çok sayıda terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun hava operasyonunda çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya'da çok sayıda terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği hava operasyonunda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a karşı hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşlarının da bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydeden Makama, çok sayıda teröristin ise yaralı kaçtığını aktardı.

Makama, operasyonlarda teröristlerin sığınakları ve kamplarının imha edildiğini ifade etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao, terörle mücadele kapsamında "Warun III Operasyonu"nu başlatmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. (AA)

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