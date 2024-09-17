Nijerya'da enflasyon çakıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Xinhua'nın Salı günü elde ettiği Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) raporuna göre, başlıca enflasyon göstergelerinden biri olan tüketici fiyat endeksi, temmuz ayında kaydedilen yüzde 33,40'a kıyasla 1,25 puan düştü.

Raporda, aylık bazda Ağustos ayındaki manşet enflasyon oranının %2,22 olduğu ve bunun Temmuz ayında kaydedilen %2,28 oranından 0,06 puan düşük olduğu belirtildi. Ancak yıllık bazda Ağustos 2024'teki manşet enflasyon oranı, Ağustos 2023'te kaydedilen %25,80 oranından 6,35 puan yüksekti.

NBS raporuna göre, Ağustos 2024'teki başlık endeksindeki yıllık bazda artış, bölüm düzeyindeki mal ve hizmet sepetindeki bazı kalemlerin fiyatlarındaki artışa bağlandı. Bu artışlar, birkaçını saymak gerekirse, gıda ve alkolsüz içecekler, konut, su, elektrik, gaz, diğer yakıtlar, giyim ve ayakkabı ile ulaşımda gözlemlendi.