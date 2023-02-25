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Nijerya'da halk sandık başında

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi seçimi için oy kullanmaya başladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:08
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Nijerya'da halk sandık başında

Nijerya'da halk sandık başında
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Yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme işlemi saat 14.30'a kadar sürecek.

Yaklaşık 93 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinde kurulan 176 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde belli olacak.

Ülkede uzun zamandır yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seçimlerde 400 binden fazla güvenlik gücü görev alıyor.

Seçim süreci boyunca ayrıca 146 bin yerli ve yabancı gözlemci görev yapacak.

Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamıyor.

Başkanlık seçimi için 18 aday yarışacak olsa da bunlardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi adayı Peter Obi anketlerde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 4 yıl için belirlenirken en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

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