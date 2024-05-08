Türkiye'nin turizm cennetinde vahşet görüntüler! Komşusunu aracın arkasına bağlayarak sürükledi

Kaynak: İHA
Türkiye'nin turizm cennetinde vahşet görüntüler! Komşusunu aracın arkasına bağlayarak sürükledi
Antalya’nın Kaş ilçesinde bir adam komşusunu, köpeğine zarar verdiği gerekçesi ile ellerini ve ayaklarını bağladı. Elini ayağını bağladığı adamı otomobiline bağlayan adam 150 metre boyunca sürükledi. Gözaltına alınan adam adliyeye sevk edildi.

Vahşetin yaşandığı yer Kaş ilçesinin, Ova Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.’nin evine giderek sözlü bir şekilde tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönmesinin ardından Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağladı, ardından iple 48 HG 669 plakalı aracının arkasında 150 metre sürükledi.

Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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