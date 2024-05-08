Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 640'a çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından ortak bir açıklama yapılarak İsrail güçlerinin işgal altında olan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte işgal altında olan Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Cenin, Ramallah, Eriha, Beytüllahim, El Halil ve Kudüs kentlerinde aralarında daha önce serbest bırakılan tutuklular ile bir kadının da olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

İsrail güçleri tarafından Gazze'ye şiddetli saldırıların başlatıldığı 7 Ekim'den bu yana işgal altında olan Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 640'a yükseldiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskın yaptı.

İsrail ordusu, El Halil, Nablus kentleri, Eriha yakınlarındaki Akabe Ceber ile Bira yakınlarındaki Emari mülteci kamplarına yaptığı baskınlarda gerçekleşen arbedede gerçek mermi ve gaz bombaları kullandı.

Yapılan baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli yaşamını yitirdi.