Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Polis, saldırıyı doğruladı ve güvenlik güçlerini olay yerine gönderdi. Plateau’da daha önce de benzer bir saldırı olmuştu.

Silahlı Kişiler Köyü Bastı

Saldırı, Plateau eyaletinin Adu köyünde meydana geldi. Plateau Eyaletindeki Miango Gençlik Geliştirme Derneği Sözcüsü Nuhu Bitrus, silahlı kişilerin köye baskın yaptığını söyledi. Bitrus, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis Olay Yerine Gitti

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, saldırının ardından olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti. Alfred, saldırının nedeni ve failleriyle ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Plateau’da Daha Önce de Saldırı Olmuştu

Plateau eyaletinde 11 Eylül’de de bir silahlı saldırı yaşanmıştı. Saldırıda 10 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.