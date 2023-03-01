Nijerya'da muhalefet partisi seçim sonucunu kabul etmeyeceklerini açıkladı

Ülkede sabah erken saatlerde açıklanan seçim sonuçlarının ardından İşçi Partisi (LP), başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

LP adayı Peter Obi'nin yardımcısı Yusuf Baba-Ahmed, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan sonucun şeffaf, özgür ve adil bir seçimin asgari kriterlerini karşılamadığını savundu.

Baba-Ahmed, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Nijerya'da var olan adaletsizlikle tüm yasal ve barışçıl yollarla mücadele edeceğiz. Bunu yaparken hepinizi barışçıl ve sakin kalmaya davet ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı.

Seçimde, Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu 8 milyon 794 bin 726 oy, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar 6 milyon 984 bin 520 oy, LP adayı Pter Obi ise 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı. (AA)