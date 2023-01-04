Nijerya'da petrol tankeri ile yolcu otobüsünün çarpıştı: 15 kişi öldü

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, sabah saatlerinde Lokoja-Abuja yolunda yolcu otobüsü karşı şeride girdi ve petrol tankeri ile çarpıştı.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.

Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada tankerin alev almadığı da kaydedildi. (AA)