Nijerya'da petrol tankeri ile yolcu otobüsünün çarpıştı: 15 kişi öldü

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, sabah saatlerinde Lokoja-Abuja yolunda yolcu otobüsü karşı şeride girdi ve petrol tankeri ile çarpıştı.
Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı.
Yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazada tankerin alev almadığı da kaydedildi. (AA)
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