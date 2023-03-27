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Nijerya'da seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da şubat ve martta düzenlenen seçimlerde yasaları ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:30
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Nijerya'da seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı

Nijerya'da seçim yasalarını ihlal eden 781 kişi gözaltına alındı
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Emniyet Genel Müdürü Usman Alkali Baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25-26 Şubat'taki devlet başkanlığı seçimleri sırasında 185 yasa ihlalinin tespit edildiğini ve 203 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede 18 Mart'taki valilik ve eyalet meclisi seçimlerinde de 304 yasa ihlalinin belirlendiği ve 578 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Baba, şüphelilerin mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu, Nijerya'da düzenlenen seçimlerde şiddet olaylarında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. (AA)

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