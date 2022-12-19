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Nijerya'da silahlı saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybetti, 100'den fazla ev küle döndü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 22:49
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Nijerya'da silahlı saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da silahlı saldırıda 37 kişi yaşamını yitirdi
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(AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaura Bölge Yetkilisi Atuk Stephen, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Kaura, Malagum ve Sokwong bölgelerinde saldırlar düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda 100'den fazla evin kül olduğunu aktaran Stephen, silahlı kişilerin halkın gıdalarını gasbettiğini ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

 

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