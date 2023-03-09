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Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in saldırısında 26 balıkçı öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda 26 balıkçının öldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:31
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Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in saldırısında 26 balıkçı öldü

Nijerya'da terör örgütü IŞİD'in saldırısında 26 balıkçı öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletine bağlı Gamborun-Ngala bölgesinde balıkçılara ateş açtı.

Saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. ISWAP, IŞİD'e biat etti ve IŞİD bağlantılı bir örgüt oldu.

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