2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü

Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü

Nijerya hükümeti, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişinin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 18:03
Takip Et

Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü

Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
+
Aa
-

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda teröristlerin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin yerinden edilerek, komşu ülkeler Nijer, Çad ve Kamerun'a sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda terörle mücadelede önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Zulum, "Hükümet, kuzeydoğudaki bölgelerin çoğunda güvenliği sağladı. Bu nedenle terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü." dedi.

Zulum, hükümetin, Boko Haram ve ISWAP saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişileri ülkeye getirmeye devam edeceğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.