﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda teröristlerin saldırıları nedeniyle binlerce kişinin yerinden edilerek, komşu ülkeler Nijer, Çad ve Kamerun'a sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda terörle mücadelede önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Zulum, "Hükümet, kuzeydoğudaki bölgelerin çoğunda güvenliği sağladı. Bu nedenle terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü." dedi.

Zulum, hükümetin, Boko Haram ve ISWAP saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş kişileri ülkeye getirmeye devam edeceğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.