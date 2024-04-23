Nijerya'da uçak pisten çıktı. 83 kişi ölümden döndü

Nijerya'nın Lagos Havalimanı'nan iniş yapan Dana Air'e ait MD-82 model uçağının ön dikmesi kırılınca uçak pistten çıktı. 83 yolcu büyük tehlike atlattı.
YOLCU VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ
Nijerya Lagos Havalimanı’nda Dana Air’a ait McDonnell Douglas-MD-82 model uçak büyük tehlike atlattı. Abuja’dan Lagos’a sefer gerçekleştiren Dana Air’a ait uçağın ön dikmesi kırılınca korkulu saniyeler yaşandı. Sürüklenen uçak, pisten çıktı. 27 yaşının üzerindeki MD 82 Model uçaktaki 83 yolcu tahliye edildi.
Yaşanan kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.