Nijerya'da uçak pisten çıktı. 83 kişi ölümden döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Nijerya'da uçak pisten çıktı. 83 kişi ölümden döndü
Nijerya Lagos Havalimanı’na iniş yapan uçağın ön dikmesi kırıldı. Uçak pistten çıktı. Uçaktaki 83 kişi tahliye edildi.

Nijerya'nın Lagos Havalimanı'nan iniş yapan Dana Air'e ait MD-82 model uçağının ön dikmesi kırılınca uçak pistten çıktı. 83 yolcu büyük tehlike atlattı.

YOLCU VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Nijerya Lagos Havalimanı’nda Dana Air’a ait McDonnell Douglas-MD-82 model uçak büyük tehlike atlattı. Abuja’dan Lagos’a sefer gerçekleştiren Dana Air’a ait uçağın ön dikmesi kırılınca korkulu saniyeler yaşandı. Sürüklenen uçak, pisten çıktı. 27 yaşının üzerindeki MD 82 Model uçaktaki 83 yolcu tahliye edildi.

Yaşanan kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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