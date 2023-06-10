Nijerya'da yolsuzluk iddiasıyla görevine son verilen Merkez Bankası Başkanı gözaltına alındı

Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Sözcüsü Peter Afunanya, yaptığı yazılı açıklamada, Emefiele'nin ülkenin gizli Polis İstihbarat Servisi (SSS) tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Afunanya, "Nijerya Devlet Güvenlik Servisi, görevden alınan Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'nin bazı soruşturmalar nedeniyle şu anda gözaltında olduğunu teyit eder." ifadesini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, dün Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele'nin yurt dışına kaçmak istediği öne sürülmüştü.

Emefiele'nin güvenlik gerekçesiyle yeni banknot tasarımı için yüklü miktarda harcama yapıldığı açıklamasında bulunmasına rağmen yeni basılan banknotların piyasada yeterli miktarda olmadığı iddia ediliyor. Bu durum, ülkede nakit sıkıntısına neden olmuştu.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti. (AA)