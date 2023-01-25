Nijerya’daki patlamada 27 kişi hayatını kaybetti

İHA - Nijerya’nın Nasarawa ve Benue eyaletleri arasındaki sınırda yer alan Rukubi köyünde meydana gelen patlamada 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin çobanlar olduğu ifade edilerek, patlamada çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu açıklandı.

Nasarawa polisinden Maiyaki Muhammed Baba yaptığı açıklamada, "Patlamada çok sayıda sığırla birlikte 27 kişinin öldüğünü belirledik. Pek çok kişi yaralandı ve aramalar devam ettiği için ölü sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.

Nijerya Miyetti Allah Sığır Yetiştiricileri Derneği’nden Lawal Dano yaptığı açıklamada, patlamanın askeri hava saldırısından kaynaklandığını öne sürerek, “Bu bir hava saldırısıydı. 27 insanımızı öldürdü. Hava saldırıları gerçekleştirmek için jetlere sahip olanın yalnızca ordu olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunun arkasında kim varsa, kapsamlı bir soruşturma ve gerekli yaptırım çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Bomba uzmanlarının patlamanın kaynağını araştırırken, patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor. Nijerya Hava Kuvvetleri, iddialar hakkında henüz açıklama yapmazken, geçmişte Hava Kuvvetleri’nin terör örgütleri ve çetelere karşı düzenlediği operasyonlarda yanlışlıkla sivilleri vurduğu saldırılar yaşanmıştı.