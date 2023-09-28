Nikris hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nikris hastalığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan nikris hastalığıyla ilgili detaylar…

NİKRİS HASTALIĞI NEDİR?

Nikris hastalığı veya tıpta yaygın kullanılan ismiyle gut hastalığı; vücudun çeşitli dokularında ürik asit birikmesi sonucu doku hasarı ile sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Normal durumlarda ürik asit, günlük beslenmede alınan gıdaların işlenmesiyle belirli oranda üretilir. Ardından hem karaciğerden safra yoluyla hem de böbrekler üzerinden idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Kandaki ürik asit miktarının çeşitli nedenlerden dolayı artması ve dokularda ürik asit birikmesi ise gut hastalığına yol açar.

NİKRİS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eklem iltihabı: Sıklıkla ataklar halinde ortaya çıkan eklem iltihaplanması, eklem dokusunda ürik asit birikimiyle ilişkilidir. Gut hastalığının klinikte en sık görülen belirtisi eklemlerde ağrılı şişlik, acı, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve eklemde kızarıklıktır. Ağrı atakları genellikle akşam saatlerinde, özellikle et ürünü veya alkollü içecek gibi ürünlerin tüketimi sonrasında ortaya çıkar. En sık etkilenen eklem ayak baş parmağı eklemidir. Bunun dışında ayak bilekleri, el bilekleri ve parmakları ile dirsekler de tutulabilir.

Böbrek taşı: İdrarda yüksek miktarda ürik asit bulunduğunda, ürik asit idrardaki diğer minerallerle etkileşerek taş oluşumuna neden olabilir. Böbrek taşına bağlı olarak hastalarda idrar yapmada zorluk, idrar yaparken yanma, karın ağrısı, bulantı ve kusma, idrarla kan gelmesi gibi belirtiler görülebilir.

Gut hastalığı genellikle bir veya daha fazla eklemi etkileyen ağrı atakları ile seyreder. Ataklar ile birlikte organlardaki ürik asit birikimi artar ve uzun dönemde organ hasarları ortaya çıkabilir. Ataklar, beslenme alışkanlığının yanında kullanılan ilaçlar, altta yatan diyabet gibi kronik hastalıklar, sıvı kaybı (dehidrasyon), enfeksiyonlar, yüksek tansiyon gibi farklı nedenlerle tetiklenebilir.

NİKRİS HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Atak Tedavisi

Ataklarda tedavinin amacı, iltihaplanan dokudaki semptomların giderilmesi ve kontrol altına alınmasıdır. Gut ataklarında gelişen eklem ağrısı, eklemde kızarıklık, şişlik ve eklem hareketlerindeki kısıtlılığa yönelik antienflamatuvar tedavi yapılabilir. Bununla beraber, şiddetli vakalarda kortikosteroid ilaçların kullanılması gerekebilir.

İdame Tedavi

Atakların arasındaki dönemlerde, kandaki ürik asit düzeyinin normal seviyelere çekilerek atakların gelişmesinin önlenmesi hedeflenir. Bu sayede ürik asit birikimine bağlı organ hasarının da önüne geçmeye çalışılır. Hastalara yaşam tarzı değişikliklerinin tavsiye edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda kilo verilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması ve alkol kullanımına son verilmesi önemlidir. Bunların yanında ürik asit üretimini azaltan veya vücuttan uzaklaştırılmasını artıran ilaç tedavileri de idamede etkilidir.

Cerrahi Tedavi

Bu tedavilerin dışında, tofüs gibi kitlesel lezyonların gelişmesi durumunda tofüsün bulunduğu dokulardan lezyonların cerrahi olarak çıkarılması gündeme gelebilir. Yine benzer şekilde, ürik asidin yol açtığı böbrek taşlarının girişimsel yöntemlerle çıkarılması da söz konusu olabilir.