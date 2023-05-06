Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener skandal tekneyi sattı

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, birçok skandal görüntüyle gündeme gelen teknelerini sattıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, sattıkları teknenin yerine yelkenli bir tekne alacaklarını söyledi.

Nil Karaibrahimgil ile Serdar Erener skandal tekneyi sattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki akşam Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirilen galasına katıldı.

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''ANNE OLMAK BANA GÜZEL GELDİ''

Galaya çok büyük bir heyecan ile geldiğini söyleyen Nil Karaibrahimgil, gazetecilerle bir araya gelerek özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı.
Şarkıcı, "İyiyim gayet, yakında yeni şarkım çıkacak. Biraz daha az sahne alıyorum artık. Anne olduktan sonra bu bana o kadar güzel geldi ki... Biraz bu duygunun içine girip kaybolmayı seçtim aslında. Oğlum 9 yaşında oldu artık, şimdi sahneleri biraz daha arttırmayı planlıyorum diyebilirim. Oğlumun sesi güzel sanırım ya. Annesinden aldığı bir özelliği de çılgın olması. Neyi severse, neyi isterse onu seçecektir ama" diyerek güldü.

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''TEKNEYİ SATTIK''

Ünlü isim, her yaz Bodrum'da demirledikleri teknelerini sattıklarını da söyledi. Karaibrahimgil, konuyla ilgili şunları söyledi:
Artık tekneyi sattık, gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne alacağız, daha doğa dostu olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız yani.

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TUVALETİNİ DENİZE YAPARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Sinan Çetin'in uluorta mayosunu değiştirdiği teknede, haftalar sonra Nil Karaibrahimgil'in eşi Serdar Erener de tuvaletini denize yaparken görüntülenmişti.


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