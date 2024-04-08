Nisan ayında Tokat'ta kar

Kaynak: İHA
Nisan ayında Tokat'ta kar
Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerleyemedi.

Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağdı.

Nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili olurken yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekildi.

Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attığı belirtildi.

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Nisan ayında yağan karla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

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