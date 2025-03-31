Nisan’daki 5 tehlike! Bahar keyfinizi kabusa çevirmesin!

Nisan, baharın iyiden iyiye hissedildiği, doğanın uyanışa geçtiği bir ay. Ancak bu dönemde yapılan bazı yanlışlar, sağlık, finansal durum ve günlük yaşam açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

İşte Nisan’da yapmaktan kaçınmanız gereken 5 temel madde...

HAVA DEĞİŞİMLERİNİ UMURSAMAMAK

Nisan’da hava sıcaklıkları sık sık dalgalanır. Sabah saatlerinde güneşli bir (hava) ile başlayan gün, akşam ansızın soğuyabilir. Bu yüzden hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak soğuk algınlığı veya grip gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden immünoloji uzmanı Dr. Lisa Robinson, “Bu tür ani değişimler, bağışıklık sistemini zorlayarak soğuk algınlığı ve grip vakalarını artırıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar risk grubunda” dedi.

Uzmanlar, dışarı çıkarken kat kat giyinmeyi ve yanınızda mutlaka bir ceket ya da şal bulundurmayı önerdi.

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Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu değişikliklerden daha çok etkilenebilir. Her zaman yanınızda bir ceket ya da hırka taşımanız faydalı olacak.

BAHAR ALERJİLERİNİ CİDDİYE ALMAMAK

Baharla birlikte polenler artar ve bu da alerjik tepkileri tetikleyebilir. Göz kaşıntısı, burun akıntısı ya da hapşırık gibi şikayetleri olanlar, açık havada uzun süre kalmamaya dikkat etmeli.

Alerji ilaçları düzenli kullanılmalı ve gerekirse doktor önerisiyle ek tedbirler alınmalı.

Londra’daki Imperial College’dan alerji uzmanı Prof. Stephen Durham, “Polen alerjisi olan bireyler, bu dönemde açık havada geçirilen süreyi minimuma indirmeli ve HEPA filtreli maskeler kullanmayı düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.

KONTROLSÜZ HARCAMALARA KAPILMAK

Nisan, bahar kampanyalarının hız kazandığı bir dönem. “Bahar indirimi” gibi cazip görünen fırsatlar, gereksiz masraflara yol açabilir ve bütçenizi sarsabilir.

Alışveriş öncesi bir ihtiyaç listesi oluşturmak ve yalnızca gerekli olanları almak daha akıllıca bir tercih olacak.

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu’nun (CFPB) araştırmasına göre, bahar aylarında impulsif alışveriş oranları %30 artıyor ve bu durum bireylerin bütçesini ciddi şekilde sarsabiliyor.

Finans uzmanı ve yazar Ramit Sethi, “İndirimler cazip görünebilir, ama gerçekten ihtiyacınız olmayan bir ürünü almak, uzun vadede pişmanlık oluşturur. Alışverişten önce bir liste yapın ve ona sadık kalın” dedi.

Planlı bir bütçe, Nisan’da mali dengeyi korumanın anahtarı.

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AÇIK HAVADA SAĞLIĞI RİSKE ATMAK

Havalar ısınınca dışarıda geçirilen zaman artar. Ancak güneşin zararlı ışınları, özellikle cildi hassas olanlar için tehdit oluşturabilir.

Güneş kremi sürmeden uzun süre dışarıda kalmak cilt problemlerine neden olabilir. Ayrıca sporda aşırıya kaçmak da bedeni yorabilir. Açık hava etkinliklerinde ölçülü olmak ve bol su içmek önemli.

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Dermatoloji uzmanları, “Nisan’da güneş kremi kullanımı bir alışkanlık haline gelmeli. En az SPF 30 koruma faktörlü ürünler tercih edilmeli ve her iki saatte bir yenilenmeli” uyarısında bulundu.

Ayrıca, aşırı egzersizden kaçınmak ve susuz kalmamak da açık hava etkinliklerinde kritik önem taşıyor.

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TARIMDA DON TEHLİKESİNİ UNUTMAK

Nisan, tarım için hassas bir aydır. Gündüz sıcaklıklar yükselse de gece saatlerinde don olayları görülebilir. Bu, meyve ağaçları ve sebzeler için ciddi bir risktir. Çiftçilerin bitkilerini korumak adına don tehlikesine karşı önlem alması şart.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, bahar donları, meyve ağaçlarında %20’ye varan verim kayıplarına yol açabiliyor.

İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Lars Andersson, “Çiftçiler, hava tahminlerini yakından takip etmeli ve don riskine karşı örtüleme veya sulama gibi koruyucu yöntemler uygulamalı” önerisinde bulundu.

Bitkilerin bu hassas döneminde alınacak önlemler, hasadı kurtarabilir.

Nisan, doğanın tazelendiği ve insanların açık havaya yöneldiği bir ay olsa da bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

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Ani hava değişimleri, alerjiler, plansız harcamalar, açık hava aktivitelerindeki ihmaller ve tarımsal riskler bu dönemde öne çıkar. Bu beş unsura özen göstererek Nisan ayını daha sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.