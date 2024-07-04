Nişanlısına iftira attığını iddia ettiği komşusunu öldüren sanığa müebbet

Olay, 21 Haziran 2023'te İzmit'in Durhasan Mahallesi'nde gerçekleşti. Erdem Diril, nişanlısına küfrettiğini ve iftira attığını öne sürdüğü komşusu İsmail Kütük'ü tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından jandarmaya teslim olan Diril, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Diril hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi ve iddianame Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Nişanlısına hakaret ediyor ve iftira atıyor"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Erdem Diril, taraf avukatları ve İsmail Kütük'ün ailesi hazır bulundu. Kütük ailesinin avukatı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, Diril'in avukatı, sanık ile maktulün yaklaşık 30 yıldır komşu olduklarını, aralarında husumet bulunmadığını belirtti. Avukat, "Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ediyor ve iftira atıyor. Olay ağır tahrik altında gerçekleşmiştir," ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu söyledi

Tutuklu sanık Erdem Diril, tahliye ve beraatini talep ederek olay nedeniyle pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Diril'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Elim tetikteydi ve tüfek patladı"

Duruşmanın ilk oturumunda, tutuklu sanık Diril, "İsmail'e alkolü bırakacağımı, nişanlımın 2 aylık hamile olduğunu ve evleneceğimizi söyledim. İsmail bana, 'Beraber olduğun kişi başkalarıyla beraber oluyor, o çocuk senden değildir,' diyerek nişanlıma iftira attı ve küfretti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıktım. Yüzüme tükürüp bana küfretti ve tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrulttum. İsmail tüfeğin namlusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın' diyerek küfretti. Aramızda arbede oldu, elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracağını düşündüm ve 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım," ifadelerini kullandı.