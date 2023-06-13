Niyazi Akdaş istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünde başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada, iki sezondur zor şartlarda yönetim kurulu başkanlığını elinden geldiği kadar çabalayarak sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Bu konuda kısmen başarılı olduğunu vurgulayan Akdaş, "Taraftarımıza söz verdiğim gibi, 'bu takım düşer' denmesine rağmen ligde tutmayı başardık. İlk yarı 7 puan alıp, ikinci yarı 31 puan toplayarak tarihte ligde kalan başka bir kulüp yoktur. Görev yaptığım süre zarfında hatalarımız tabii ki oldu ama bu zor şartlar altında hata yapmamak da mümkün değildi. Bugünden itibaren üzülerek bu onurlu görevime son verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Niyazi Akdaş, aldığı bu kararın başkanlık yapma arzusunda olanların önünü açacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde yapılacak olan seçimli genel kurulda şirketleşme ve borçlanma yetkisinin alınması ve tüzük tadilatının yapılması gerekmektedir. Ben başkanlık yaptığım bu dönemde bütün çabalarıma rağmen camiamızı birleştirmeye muvaffak olamadım. İnşallah bundan sonra gelecek yönetim bunu başarır. Değerli yönetim kurulu üyeleri, idareciler, futbolcular ve kulüp çalışanları haklarınızı helal ediniz. Benim sizlere hakkım geçtiyse helal olsun. Sizleri herhangi bir şekilde kırdıysam beni affediniz."

Kulüpten yapılan açıklamada ise Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun acil toplanıp, Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş'ın istifasının değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp menfaat ve geleceğini düşünerek, yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemek ve kulübümüze başkanlık yapacak yeni Gençlerbirliği gönüllülerinin de önünü açmak, kulübümüze hizmet ve katkı sunmak fırsatını yaratmak amacıyla 'olağanüstü seçimli genel kurul' kararı almış bulunmaktayız." (AA)