Niyet hayır akıbet hayır atasözünün anlamı nedir?

Niyet hayır akıbet hayır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin bir işe başlarken niyetinin iyi olması durumunda, sonucun da iyi olacağını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

İyi niyetle atılan adımların, olumlu sonuçlar doğuracağına inanılırken söz konusu atasözü, insanların içtenlikle ve iyi niyetle hareket etmelerinin, başarıya ve olumlu sonuçlara yol açacağını belirtmektedir.

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Niyet hayırdı akıbet hayır oldu, nasıl başlarsan öyle gidiyor işte..."