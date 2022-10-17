17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bebeğin midesinden 3 balon çıktı. Doktorlar şaştı kaldı

Bebeğin midesinden 3 balon çıktı. Doktorlar şaştı kaldı

Gaziantep'in ilçesi Nizip’te yabancı cisim yutması şikâyeti ile hastaneye gelerek acil tıp ünitesinde tedavi altına alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 adet balon çıkarıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:04
Takip Et

Nizip’te bebeğin midesinden 3 balon çıktı. Doktorlar şaştı kaldı

Bebeğin midesinden 3 balon çıktı. Doktorlar şaştı kaldı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan’ın yaptığı detaylı muayene neticesinde İsmet Cihat Kılıç’ın midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde 3 adet balon olduğu tespit edildiği görüldü.

Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildiği bildirildi. Balonların yabancı cisim forsepsi ile başarılı bir şekilde çıkarılmasının ardından İsmet Cihat Kılıç, hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, yapılan müdahale hakkında bilgi verdi.
Gülşan şu ifadeleri kullandı:

“Yabancı cisim yutulmasını kısaca açıklayacak olursak, sindirilemeyen ya da sindirilebilen cismin yutularak gastrointestinal sistemde (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklarda, rektum, anüs, ağızdan anüse kadar) yer alması anlamına gelmektedir. Genellikle yabancı cisim yutulması yüzde 90 civarında okul öncesi çocuklarda görülmektedir. Sıklıkla ise 3 yaş çocuklarda görülmektedir. Polikliniğimize metal para, toplu iğne, çengelli iğne, bilye, boncuk, toka, çivi, mıknatıs, saat pilleri ve kemik parçaları yutan minik hastaların ebeveynleri sıklıkla başvurmaktadır. 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu. Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik. Midedeki mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon yabancı cisim, forsepsi ile çıkarıldı. Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidi ile hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsa idi daha vahim bir tablo ile karşılaşabilirdik. Neyse ki uygun zamanda müdahale ile bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.