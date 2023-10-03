Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

Maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için oldukça kısa bir sürede ışık darbeleri üreten deneysel yöntemleri keşfettikleri gerekçesiyle Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'Huillier, 2023 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.

KAYNAK: İHA
Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu

Dünyanın en prestijli ödülü olan 2023 Nobel Ödülleri’nde Fizik Ödülü sahiplerini buldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren ödülün sahiplerini açıkladı. Maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için oldukça kısa bir sürede ışık darbeleri üreten deneysel yöntemleri keşfettikleri gerekçesiyle ABD Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Pierre Agostini, Almanya Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden Ferenc Krausz ve İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Anne L'Huillier Nobel Fizik ödülünün sahibi oldu. Jürinin ödülü kazananlar için yaptığı açıklamada, “elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri oluşturmanın bir yolunu gösterdiler" dedi.

Nobel Ödülleri'nde 1 milyon dolar tutarında nakit ödül bulunuyor. Nobel ödüllerinde bulunan 1 milyon dolarlık nakit ödül, kurucusu, 1896'da hayatını kaybeden Alfred Nobel'in bıraktığı mirastan geliyor.

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