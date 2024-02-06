Nobel ödüllü ekonomiste yurt dışı çıkış yasağı

Bangladeş, Nobel ödüllü bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus’un yurt dışına çıkışını sınırladı. Bu kısıtlama, Bangladeş Yüksek Mahkemesi tarafından Yunus ve üç meslektaşı için getirildi. Bu kişilerin mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Yüksek Mahkeme’nin bu kararı, Yunus hakkında verilen altı aylık hapis cezasının ertelenmesi ve iş kanunu ihlali davalarında kefaletle serbest bırakılmasına karar veren başka bir mahkeme kararına yapılan itirazların ardından geldi.

Kararda, iş kanununu ihlal etmekle suçlanan Yunus ve diğer üç meslektaşının, mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmelerinin yasaklandığı belirtildi.

Kar amacı gütmeyen Grameen Telecom şirketinin başkanlığını yapan 83 yaşındaki Yunus, uzun süredir vergi kaçakçılığı iddiaları dahil en az 168 davayla karşı karşıya bulunuyor.