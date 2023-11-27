Nohut yemeği nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı nohut,

1 adet soğan,

1 yemek kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı toz biber,

4 yemek kaşığı zeytinyağı,

Su,

Tuz.

Hazırlanışı

Nohutları güzelce yıkayıp 1 gece önceden üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip ıslatın,

Soğanı yemeklik doğrayın,

Zeytinyağını kızdırıp soğanı kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Toz biberi ekleyip karıştırın,

Nohutları suyunu süzerek salçalı soğanlara ekleyin,

Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin,

Düdüklü tencerede 25 dk. kadar, normal tencerede ise nohutlar yumuşayana kadar pişirin,

Tuzunu ekleyip ateşten alın.