Norveç dört ülkeden evlat edinmeyi askıya aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Norveç dört ülkeden evlat edinmeyi askıya aldı
Norveç, "yasa dışı evlat edinme" iddiaları sebebiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörlüğü, VG gazetesine yaptığı bir açıklamada, yasa dışı evlat edinme iddialarıyla ilgili davaların olduğunu ve bu iddiaların ciddi bir şekilde incelendiğini belirtti.

Bu süre zarfında, Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore’den evlat edinme işlemleri durduruldu. Açıklamada, evlat edinme sürecini başlatan ailelerin, işlemlerinin tamamlanabilmesi için soruşturmanın sona ermesini beklemesi gerektiği ifade edildi.

Norveç’teki ulusal verilere göre, en çok evlat edinilen ülkeler arasında Güney Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Kolombiya bulunuyor.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörü Hege Nilssen, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada, bazı çocukların sahte doğum belgeleri kullanılarak ailelere satıldığı iddialarına dikkat çekti. Nilssen, bu durumun, ülkenin evlat edinme sistemini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Bu, evlat edinme sürecinin, çocukların haklarını koruyacak ve ailelerin çıkarlarını gözetleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor.

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