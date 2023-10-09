NTV’de üst düzey atama. Kanalın yeni Ankara temsilcisi oldu

Doğuş Medya bünyesinde bulunan NTV’nin Ankara Temsilciliği görevine, 24 yıldır kanalda çalışan Ahmet Ergen getirildi. Ergen, bugün itibarıyla yeni görevine başladı.

NTV’de üst düzey atama. Kanalın yeni Ankara temsilcisi oldu

Medyaradar'da yer alan habere göre, NTV’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Deneyimli gazeteci, kanalın Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

1999’dan beri kanalda görev alan Ahmet Ergen, NTV Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Ergen, görevine başladı.

AHMET ERGEN KİMDİR?

1973 yılında Samsun'da doğan Ahmet Ergen, Samsun Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleğe Ulusal Basın Ajansı'nda başladı. 28 yıldır ekonomi gazeteciliği yapan Ergen, 1 Kasım 1999'da başladığı NTV kariyerini Ekim 2012'den bu yana İstihbarat Şefi olarak sürdürüyordu. Meslek hayatı boyunca Dünya Ekonomik Forumu, IMF, Dünya Bankası, G20 gibi birçok uluslararası organizasyonun etkinliklerini haberci olarak takip eden Ergen, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya, Rusya'dan Avustralya'ya kadar birçok ülkeden canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı.

Meslek hayatı boyunca birçok kuruluştan ödüller alan deneyimli isim, 9 Ekim tarihi itibariyle NTV Ankara Temsilciliği'ne atandı.3-ubcz.jpg

3-ubcz.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı Spor
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta Ekonomi
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti Gündem
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde Ekonomi
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı Gündem
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı