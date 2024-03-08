Nükleer savaş Ankara’da önlenmiş. ABD'li gazete ortaya çıkardı

Geçen hafta yayınlanan Oksijien’in birinci sayfasında Rusya’nın nükleer kullanma olasılığının sanılandan çok daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Bu haber sonrası Vladimir Putin NATO’nun Ukrayna’ya dahlini artırması halinde nükleere başvurabileceği tehdidini savurdu.

The New York Times felaketten Ankara’da düzenlenen Rus-Amerikan istihbarat zirvesi neticesinde dönüldüğünü aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi sonrasında Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı güçlere destek vermesiyle başladı. Bu hamleler, uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açtı ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri gerdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Şubat tarihinde California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu söylemişti.

Putin’in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin’e karşı ağır ifade kullanarak küfür etmişti. Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu belirtmişti.

Biden’ın Putin’e küfretmesine Kremlin’den tepki ise gecikmemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı, hayır kullanmadı. Bu sebeple bu tür ifadelerin ABD’yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu minvaldeki kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlerleyen saatlerde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini belirtmişti.