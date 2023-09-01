Nur adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nur isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nur ne demek? Nur isminin anlamı nedir?

NUR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nur ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Parıltı, aydınlık, ışık.

- Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.

- Âlemi aydınlatıcı olduğu için Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed hakkında kullanılmıştır.

NUR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nur ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Nur adını koymak caizdir.