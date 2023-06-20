Nuri Alço köprüde hayat kurtardı

Oyuncu Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, ünlü oyuncuya sarılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haliç Köprüsü'nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören vatandaşlar, olay yerinde bir araya geldi.

O sırada Haliç Köprüsü'nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.

İNTİHARDAN VAZGEÇİP SARILDI

Vatandaşların 'yapma' ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço'ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.