Nuri Alço Serenay Sarıkaya'nın bölüm başı fiyatını örnek gösterdi. "Biz bedavaya oynamışız"

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, genç oyuncuların aldığı paralara takıldı. Usta oyuncu açıklamasında "Bölüm başı haftalık 850 bin lira Serenay alıyor. Böyle bir rakamlar yok" diyerek sitem etti.

Nuri Alço Serenay Sarıkaya'nın bölüm başı fiyatını örnek gösterdi. "Biz bedavaya oynamışız"

Yeşilçam'ın kötü adamlardan Nuri Alço, favori dizisinin Yargı olduğunu açıkladı.
Dizilerdeki konuların birbiriyle benzer özellikler taşımasından şikayetçi olan Alço, “Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı’yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor” diye konuştu.

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BÖLÜM BAŞI FİYATI ŞOKE ETTİ

Nuri Alço, oyuncuların aldığı ücretleri abartılı bulduğunu da söyledi. Alço, “Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakam yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini ifade eden Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” şeklinde konuştu.

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