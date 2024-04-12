Nuri Alço’dan haber var. Hastane odasından açıkladı

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço, Eskişehir’deki konutunda geçirdiği rahatsızlık sonrası acilen hastaneye yatırıldı.

Beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle tedavi gören Alço’nun yoğun bakım süreci devam ediyordu.

Sağlık durumu sevenleri tarafından endişeyle takip edilen Nuri Alço’dan sevindirici haberler geldi.

Hastane odasından yaptığı açıklamada, yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK"

Alço, “Çok şükür iyiyim, sağlığım yerinde. Zaten yoğun bakımdan ayrıldık, yakında aranıza döneceğim. Endişe edilecek bir durum yok” şeklinde konuştu.

Nuri Alço’nun eşi de, Alço’nun normal odaya alındığını ve her şeyin yolunda olduğunu doğrulayarak iyi haberleri paylaştı.