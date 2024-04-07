Nuri Alço şehir hastanesine sevk edildi. Beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı

Nuri Alço, dün öğlen saatlerinde evinde rahatsızlandı. Bulantı ve halsizlik şikayetleriyle özel bir hastaneye kaldırılan Alço’nun yapılan tetkikleri sonrası beynine pıhtı attığı anlaşıldı.

Alço yoğun bakım ünitesine yatırılırken tedavisine bugün Eskişehir Şehir Hastanesi’nde devam edileceği duyuruldu.

Hastaneden Alço’nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."

Nuri Alço’nun eşi, Alço’nun durumuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burcu Alço" ifadelerine yer verilmişti.