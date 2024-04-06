Flaş... Flaş... Nuri Alço'dan kötü haber

Oyuncu Nuri Alço'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bayram Tatili için Eskişehir'i ziyarete giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.
NURİ ALÇO YOĞUN BAKIMDA
Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı belirtilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi.
NURİ ALÇO KİMDİR?
Türk sinema oyuncusu Nuri Alço, 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.
Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik yapmıştır.
Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynamasının ardından bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam'da rol almaya başladı.
Nuri Alço, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam sahnesine adım attı.
80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. 300’ün üzerinde filmde rol alan Nuri Alço, canlandırdığı rollerle akıllara kazınmayı başarmıştır.
İşte Nuri Alço'nun oynadığı bazı filmler,
1) Can Pazarı 2006
2) Acı Ekmek 2006
3) Akbabalar 2006
4) Meçhule Gidenler 2006
5) Düzen 2005
6) Ver Elini İstanbul Rıza 2005
7) Sen Küçüksün 2004
8) Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya 2004
9) Avrupa Yakası Konuk Oyuncu 2004
10) Dilan Derviş 2003
11) Ömerçip Psikopat Nuri 2003
12) Lise Defteri Ediz 2003
13) Şahin 2002
14) Yaralı Kurt 2000
15) Kır Çiçekleri 1997
16) Cinayet Masası 1996
17) Deliler Kudurunca 1994
18) Bir Kral 1994
19) Yaz Aşkları Hakan 1994
20) Yabancı 1993
21) Can Borcu 1993
22) Sözde Kızlar 1990
23) Bir Aşk Bin Günah 1989
24) Kavgamız 1989
25) Polis Dosyası 1989
26) Kurtar Beni Fettah 1987
27) Kader Utansın Tarık 1987
28) Yavrumu Kurtarın 1987
29) O Bir Melekti Adnan 1987
30) Alın Yazım 1986
31) Ayrılmayalım Şehmuz 1986
32) Sevgi Çıkmazı 1986
33) Aşk Ve Kin Nejat 1986
34) Hayat Köprüsü Nuri 1986
35) Vazife Uğruna Naci 1986
36) Akrep 1986
37) Altar Hunka 1985
38) Katiller de ağlar Kerim 1985
39) O Kadınlardan Biri 1985
40) Tele Kızlar Yusuf 1985
41) Bir Sevgi İstiyorum 1984
42) Yosma Selim 1984
43) Kayıp Kızlar Reşit 1984
44) Taçsız Kraliçe 1984
45) Hasret Sancısı 1982
46) Yakılacak Kadın 1985
47) Günaha Girme Erol 1982
48) Islak Mendil Nuri 1982
49) Nasıl İsyan Etmem 1982
50) Feryada Gücüm Yok Oğuz 1981
51) Sönmüş Ocak 1980