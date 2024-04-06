Flaş... Flaş... Nuri Alço'dan kötü haber

Oyuncu Nuri Alço'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Bayram Tatili için Eskişehir'i ziyarete giden Nuri Alço buradaki evinde fenalaştı.

NURİ ALÇO YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun beynine pıhtı attığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Oyuncunun hastaneden bilincinin açıldığı belirtilirken, yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü bildirildi.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Türk sinema oyuncusu Nuri Alço, 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik yapmıştır.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynamasının ardından bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam'da rol almaya başladı.

Nuri Alço, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam sahnesine adım attı.

80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. 300’ün üzerinde filmde rol alan Nuri Alço, canlandırdığı rollerle akıllara kazınmayı başarmıştır.

İşte Nuri Alço'nun oynadığı bazı filmler,

1) Can Pazarı 2006

2) Acı Ekmek 2006

3) Akbabalar 2006

4) Meçhule Gidenler 2006

5) Düzen 2005

6) Ver Elini İstanbul Rıza 2005

7) Sen Küçüksün 2004

8) Şubat Soğuğu Arif Zorlukaya 2004

9) Avrupa Yakası Konuk Oyuncu 2004

10) Dilan Derviş 2003

11) Ömerçip Psikopat Nuri 2003

12) Lise Defteri Ediz 2003

13) Şahin 2002

14) Yaralı Kurt 2000

15) Kır Çiçekleri 1997

16) Cinayet Masası 1996

17) Deliler Kudurunca 1994

18) Bir Kral 1994

19) Yaz Aşkları Hakan 1994

20) Yabancı 1993

21) Can Borcu 1993

22) Sözde Kızlar 1990

23) Bir Aşk Bin Günah 1989

24) Kavgamız 1989

25) Polis Dosyası 1989

26) Kurtar Beni Fettah 1987

27) Kader Utansın Tarık 1987

28) Yavrumu Kurtarın 1987

29) O Bir Melekti Adnan 1987

30) Alın Yazım 1986

31) Ayrılmayalım Şehmuz 1986

32) Sevgi Çıkmazı 1986

33) Aşk Ve Kin Nejat 1986

34) Hayat Köprüsü Nuri 1986

35) Vazife Uğruna Naci 1986

36) Akrep 1986

37) Altar Hunka 1985

38) Katiller de ağlar Kerim 1985

39) O Kadınlardan Biri 1985

40) Tele Kızlar Yusuf 1985

41) Bir Sevgi İstiyorum 1984

42) Yosma Selim 1984

43) Kayıp Kızlar Reşit 1984

44) Taçsız Kraliçe 1984

45) Hasret Sancısı 1982

46) Yakılacak Kadın 1985

47) Günaha Girme Erol 1982

48) Islak Mendil Nuri 1982

49) Nasıl İsyan Etmem 1982

50) Feryada Gücüm Yok Oğuz 1981

51) Sönmüş Ocak 1980