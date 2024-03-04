Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" 9 ödül aldı

Gecenin en dikkat çeken ismi, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi oldu.

11 dalda aday gösterilen "Kuru Otlar Üstüne", 9 ödülle gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. Film, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo' gibi kategorilerde ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar, filmdeki performanslarıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldılar.

Özcan Alper imzalı "Karanlık Gece" filmi ise 'En İyi Müzik' ödülüyle öne çıktı.

Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat" filmi ise 'Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı ve bu ödülü Cem Davran aldı.

İşte 56. SİYAD Ödülleri'nde kazananlar:

- En İyi Film: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

- En İyi Yönetmen: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan

- En İyi Senaryo: Kuru Otlar Üstüne - Nuri Bilge Ceylan / Ebru Ceylan / Akın Aksu

- En İyi Erkek Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Deniz Celiloğlu

- En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Merve Dizdar

- En İyi Kurgu: Kuru Otlar Üstüne - Oğuz Atabaş / Nuri Bilge Ceylan

- En İyi Görüntü Yönetmeni: Kuru Otlar Üstüne - Cevahir Şahin / Kürşat Üresin

- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Hayat - Cem Davran

- Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Kuru Otlar Üstüne - Ece Bağcı

- En İyi Müzik: Karanlık Gece - Cansun Küçüktürk

- En İyi Sanat Yönetimi: Kuru Otlar Üstüne - Meral Aktan

- En İyi Uzun Metraj Belgesel: Kavur - Fırat Özeler

- En İyi Kısa Belgesel: 8 Mart 2020 Bir Günce - Fırat Yücel

- En İyi Kısa Film: Avrupa Fatihi - Onur Yağız

- Ahmet Uluçay Umut Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

- Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Uluslararası Film: Güneş Sonrası - Charlotte Wells

- Sinemalarda Gösterime Giren En İyi Uluslararası Film: Bir Düşüşün Anatomisi - Justine Triet

- Dijital Platformlarda Gösterilen En İyi Yerli Film Ödülü: Ayna Ayna - Belmin Söylemez

- Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Aç Karnına Çıkmayalım - Yiğit Hepsev.