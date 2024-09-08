Nuri Şahin sahalara geri döndü. Maça damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin sahalara geri döndü. Maça damga vurdu

Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski'nin veda maçı için sahaya çıkan Nuri Şahin attığı gol ile büyüledi.

Edin Terzic’in ayrılığı sonrası Borussia Dortmund’un başına geçen Nuri Şahin yeşil sahalara geri döndü.

Genç teknik adam, Borussia Dortmund’un eski oyuncuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski’nin veda maçında formasını giydi şovunu yaptı.

BÜYÜLEDİ

Yapılan ver kaç ile ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nuri Şahin attığı aşırtma ile fileleri havalandırdı.

Nuri Şahin’in bu golü büyük beğeni toplarken veda maçı için gelen Jurgenn Klopp golü gülümseyerek karşıladı.

LİGDE DÖRDÜNCÜLER

Bundesliga’da 2. hafta geride kalırken Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 4 puanla 4. sırada yer alıyor.

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