Nuri Şahin Tayland'da kahroldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin Tayland'da kahroldu

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, hazırlık maçında Tayland ekiplerinden BG Pathum United'a 4-0 yenildi.

Edin Terzic ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçen Nuri Şahin, sarı-siyahlıların başındaki ikinci hazırlık maçına çıktı.

Daha önce Bundesliga 3. Lig ekiplerinden Erzgebirge ile 1-1 berabere kalan Dortmund, Bangkok kampında Tayland takımı BG Pathum United ile karşılaştı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanan maçta Borussia Dortmund, ilk ve ikinci yarıda yediği ikişer golle 4-0 mağlup oldu.

Hazırlık maçında Dortmund'un kadrosunda Julian Ryerson, Niklas Süle, Kalu Nmecha, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko ve Karim Adeyemi gibi isimler yer aldı ve bu oyuncular ikinci yarının başında oyundan çıktı.

30 yaşındaki Sebastian Haller ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

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