Nuri Şahin yıkıldı. Bunu hiç beklemiyordu

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Nuri Şahin yıkıldı. Bunu hiç beklemiyordu

Borussia Dortmund'un başında ikinci hazırlık maçına çıkan Nuri Şahin beklemediği bir skorla karşılaştı.

Edin Terzic’in sezon sonundaki ayrılığının ardından Borussia Dortmund’un başına getirilen Nuri Şahin kötü bir başlangıç yaptı.

4-0 MAĞLUP OLDU

Yeni sezon öncesi Bangkok’ta kamp yapan Alman ekibi hazırlık maçında BG Pathum United ile kozlarını paylaştı.

Tayland ekibi Nuri Şahin’in öğrencilerine ilk yarıda iki ikinci yarıda da iki gol atarak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

3. LİG EKİBİ İLE BERABERE KALMIŞTI

Borussia Dortmund bir önceki hazırlık maçında da Bundesliga 3. Lig ekiplerinden Erzgebirge ile 1-1 berabere kalmıştı.

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