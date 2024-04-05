Nusaybin'de muhtar adayını öldüren 3 şüpheli Bolu'da yakalandı!

1 Nisan 2023 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45) tabancayla vuruldu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Akbulut hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler M.Y. (48), K.A. (43) ve M.C.D.'nin (55) yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde 3 yolcu kimliklerinin olmadığını söyledi. Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 3 yolcunun yapılan kimlik sorgulamasında Nusaybin'de muhtar adayının öldürülmesi olayıyla ilgili aranan şüpheliler olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu'nun Gerede ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.