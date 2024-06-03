Nusret kapıda kaldı

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Londra'da bulunan Wembley'de oynanan mücadeleyi İspanyollar 2-0 kazanırken pek çok Türk futbolsever karşılaşmayı yerinden takip etti.

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Acun Ilıcalı gibi Türk futbolunun ünlü isimlerinin yanı sıra sürpriz bir isimde statta yakalandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ YERİNDE İZLEDİ

Sosyal medyada paylaştığı et videoları ile ünlü olan ve tuz dökme hareketi nedeniyle "Salt bae" lakabını alan Nusret Gökçe karşılaşmayı VIP olarak izledi.

Orada bulunan pek çok ünlü isim ile fotoğraf çektiren Nusret Gökçe fotoğrafları ile değil farklı bir olay ile gündem oldu.

"KAPIDA KALDI"

Nusret Gökçe'nin fotoğraflarına yorum yapan kullanıcılar "Bu kez sahaya giremedi, kapıda kaldı" dedi.

NE OLMUŞTU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan final maçını yerinde izleyen Nusret Arjantin'in şampiyonluğu sonrası sahaya girmiş ve futbolcularla zorla fotoğraf çektirmişti.

Yaşanan bu olayın ardından harekete geçen FIFA Nusret ve onu sahaya sokanlar ile ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı.